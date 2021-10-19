Боец ММА Венер Галиев проведет поединок в Минске

46-летний боец смешанных единоборств из Уфы Венер Галиев, известный под псевдонимом «Башкир», встретится в клетке с белорусом Артемом Дамковским.
instagram.com/vener_galiev
Поединок состоится восьмого 19 ноября на турнире ACA 132 в Минске.
Венер Галиев в ММА выступает уже 17 лет, выиграл 32 из 45 боев и отметился победами над такими бойцами, как Александр Шлеменко, Маирбек Тайсумов и Ахмед Алиев. Несмотря на то, что в последнее время у «Башкира» были проблемы из-за застарелых травм, он выиграл три из пяти последних поединков, каждый из них – нокаутом.
Артем Дамковский – тоже опытный 38-летний боец, он провел в ММА 37 профессиональных поединков, 24 из них выиграл. В апреле текущего года Дамковский отметился жестким нокаутом в бою с чехом Витезславом Райнохом.
Галиев, которого уже давно все провожают в отставку, прокомментировал анонс этого матча в соцсетях:
«Теперь официально. Пенсия откладывается, как минимум, еще на один бой».
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