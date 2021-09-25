Уфимец Марсель Ханов отправил оппонента в глухой нокаут в кулачном бою Top Dog FC

Шоу состоялось 24 сентября. Перед самым турниром стало известно, что оппонент МС России по боксу Владислава Ромащенко не сможет пересечь границу страны.

Уфимский боксер Марсель Ханов вышел без подготовки, для обоих непобежденных бойцов этот матч был вторым в Top Dog FC – одной из крупнейших в России лиг кулачных боев.

По ходу схватки казалось, что Ромащенко выше классом: он хорошо двигался, остро атаковал и смещался, не получая урона.

Одним из ударов ему удалось отправить Ханова в нокдаун и выбить капу, но Марсель поднялся и продолжил бой. В какой-то момент Ромащенко заигрался и стал атаковать слишком прямолинейно, уфимец контратакой через руку потряс соперника и отправил в тяжелейший нокаут двойкой.

Марсель Ханов – КМС по боксу, трехкратный победитель чемпионатов республики, победитель всероссийских турниров.