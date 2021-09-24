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Уфимский боксер проведет бой на голых кулаках в организации Top Dog FC

Кулачные бои – относительно новый тренд в единоборствах. Top Dog FC – одна из крупнейших российских лиг в этом направлении.

instagram.com/hanov_marsel

На ближайшем турнире организации, который пройдет вечером 24 сентября, случилось ЧП: боец Максим Шейко не смог пересечь границу, матч оказался под угрозой срыва.

В связи с этим уфимец Марсель Ханов вызвался заменить Шейко в бою с Владиславом Ромащенко без подготовки и на коротком уведомлении.

Марсель Ханов – КМС по боксу, трехкратный победитель чемпионатов республики, победитель всероссийских турниров. В Top Dog FC Марсель ранее провел один поединок и выиграл его.

Его оппонент Владислав Ромащенко – МС России по боксу, многократный победитель турниров класса «А», чемпион Южного федерального округа.

Трансляцию шоу можно будет посмотреть на платформах Wnk и Megogo в 20.30 или на «Рен ТВ» в 23.00 по московскому времени.

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