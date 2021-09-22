В Башкортостане зрителей не будут пускать на спортивные мероприятия

До первого ноября запретили проводить со зрителями спортивные и физкультурно-массовые мероприятия в закрытых помещениях.

Сейчас рассматривается вопрос допуска зрителей на официальные профессиональные спортивные матчи по футболу, хоккею и волейболу.

Аналогичные ограничения вводятся на этой неделе во многих регионах. В Тюменской, Ленинградской и Ульяновской областях рассматривают новые меры, ограничивают посещение социальных учреждений и спортивных мероприятий.