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Спорт

В Башкортостане зрителей не будут пускать на спортивные мероприятия

Минспорта после консультации с Роспотребнадзором приняло решение ограничить посещаемость массовых мероприятий.

До первого ноября запретили проводить со зрителями спортивные и физкультурно-массовые мероприятия в закрытых помещениях.

Сейчас рассматривается вопрос допуска зрителей на официальные профессиональные спортивные матчи по футболу, хоккею и волейболу.

Аналогичные ограничения вводятся на этой неделе во многих регионах. В Тюменской, Ленинградской и Ульяновской областях рассматривают новые меры, ограничивают посещение социальных учреждений и спортивных мероприятий.

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