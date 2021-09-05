«Летучие голландцы»: как владельцы моноколес живут в Уфе

Расскажите про «Электроклуб». Сколько в нем людей?

В уфимском подразделении – пятнадцать активных пользователей моноколес. Мы друг друга знаем в лицо. Когда собираемся покататься, я присылаю в чат Telegram геолокацию и тот, кто может, приезжает на место. Всего же в сообществе около 180 человек. Сюда входят и те, кто катается на электросамокатах, электроскейтах, маунтинбордах.

То есть ваше сообщество объединяет всех, кто привык передвигаться необычным способом?

Да. Члены клуба – активные люди, которые не боятся выделиться из толпы. У нас есть программисты, системные администраторы, любители подводного плавания. Заметил, что «колесники» фанатично относятся к своему виду транспорта, стараются навязать его преимущества другим людям. Я и сам прошел через это, когда начинал. Хотел поставить на колеса родных и знакомых. Но со временем понял, что мой любимый вид транспорта подходит далеко не всем. Многим необходима опора для рук.

С чего началось ваше увлечение моноколесом?

До предыдущего места работы мне приходилось добираться четыре километра пешком. В какой-то момент я стал размышлять о способах передвигаться быстрее. Склонялся то к велосипеду, то к обычному самокату, то к электросамокату. Это был 2017 год. Так я вышел на сайт «Экодфрифт». Он занимается реализацией электротранспорта. Проконсультировался с бывалыми ребятами и выбрал моноколесо.