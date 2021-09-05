«Летучие голландцы»: как владельцы моноколес живут в Уфе

Электросамокаты, сегвеи, гироскутеры... Уфимцы все активнее осваивают новые способы передвижения по городу. О том, каково быть любителем нетривиальной езды – в разговоре с активистом уфимского филиала сообщества «Электроклуб» Эльдаром Хайруллиным. К слову, на интервью наш собеседник приехал на моноколесе.
Расскажите про «Электроклуб». Сколько в нем людей?
В уфимском подразделении – пятнадцать активных пользователей моноколес. Мы друг друга знаем в лицо. Когда собираемся покататься, я присылаю в чат Telegram геолокацию и тот, кто может, приезжает на место. Всего же в сообществе около 180 человек. Сюда входят и те, кто катается на электросамокатах, электроскейтах, маунтинбордах.
То есть ваше сообщество объединяет всех, кто привык передвигаться необычным способом?
Да. Члены клуба – активные люди, которые не боятся выделиться из толпы. У нас есть программисты, системные администраторы, любители подводного плавания. Заметил, что «колесники» фанатично относятся к своему виду транспорта, стараются навязать его преимущества другим людям. Я и сам прошел через это, когда начинал. Хотел поставить на колеса родных и знакомых. Но со временем понял, что мой любимый вид транспорта подходит далеко не всем. Многим необходима опора для рук.
С чего началось ваше увлечение моноколесом?
До предыдущего места работы мне приходилось добираться четыре километра пешком. В какой-то момент я стал размышлять о способах передвигаться быстрее. Склонялся то к велосипеду, то к обычному самокату, то к электросамокату. Это был 2017 год. Так я вышел на сайт «Экодфрифт». Он занимается реализацией электротранспорта. Проконсультировался с бывалыми ребятами и выбрал моноколесо.
Но вопрос уперся в цену. Колесо, которое меня заинтересовало, стоило на тот момент порядка 60 тысяч. Повезло – свое старое устройство продавал блогер Филипп Терехов. Оно досталось мне с внушительной скидкой, всего за 20 тысяч. Сейчас на моноколесо можно в среднем потратить 140–250 тысяч рублей. Например, моя нынешняя модель стоит 143.
С ценами разобрались, а что можете сказать о производителях? Как выглядит рынок вашего вида транспорта?
На нем заправляет Китай. Выделю три крупных бренда – KingSong (именно эту марку предпочитает Эльдар – прим. ред.), Immotion, Gotway. Моя модель развивает скорость до 50 километров в час. Ее не нужно специально подготавливать, делать какую-то особую гидроизоляцию. У каждого моноколеса есть свои огрехи, но я не жалуюсь: пользуюсь уже пятый год, причем круглогодично.
Даже зимой?
Даже в морозы. Ездим группами по 15–20 человек на дальние расстояния. До озера Аслыкуль и водопада Кук-Караук мы добирались по снегу. Наше движение мы назвали «монотуризм». Его история такова.
Не нужно стоять в пробках, искать парковку, из Зеленой Рощи до Горсовета можно добраться за 20 минут, а на одном заряде Уфу можно обогнуть дважды.
За два года мы изучили все уголки Уфы. Но потом изменили кейс: решили выезжать за город на машине, а дальше уже вставать на колеса. Позже стали выбираться из города сразу на них. Недавно наши ребята ездили в Москву. Они преодолели этот путь за две недели. Заряжались один–два раза в день, когда останавливались на ночлег.
Как выглядит процесс зарядки?
Примерно как у ноутбука. Есть резервуар, который с одной стороны подключается к розетке, с другой – в разъем на самом моноколесе. При всем желании не удастся понизить уровень заряда до нуля: уже на 30 процентах ощущается падение скорости и мощности. В дальних поездках мы обычно «заправляемся» у кафе и магазинов. По времени процесс может занять как час–полтора, так и больше – тут уже как владелец заведения позволит.
Само колесо требует бережного отношения. Оно пластиковое, при неаккуратном обращении может развалиться через пару лет. На него негативно влияют вибрации при движении по ямам и кочкам, перепад температур.
Оно тяжелое?
Весит порядка около 25–27 килограммов. Набившаяся грязь тоже добавляет тяжести. Скорость колеса зависит от массы пользователя. Также важно соблюдать принцип «тише едешь – дальше будешь». Гонять с бешеной скоростью – не вариант, потому что часто мы попадаем на проезжую часть.
Насколько рельеф Уфы подходит для поездок на моноколесе?
Новичку город покажется одним большим препятствием. Мы даже хотели разработать карту мест, где тяжело проехать. Но поняли, что на нее придется перенести буквально все. У нас пока нет нужной инфраструктуры. Много бордюров и лишних преград.
В плане легкости передвижения нравится новая Набережная Белой. Улицу Октябрьской Революции или Новомостовую я бы не советовал, а вот Первомайская приятно удивила просторной пешеходной зоной.
Как бы вы описали передвижение на моноколесе?
Я бы назвал транспорт «Летучим голландцем». Ты управляешь практически силой мысли. Моноколесо отзывчиво реагирует на движения тела. Все происходит напрямую: нет руля, педалей и прочих «посредников». Только ты и колесо.
Какое снаряжение используете?
Для поездок на работу надеваю защиту для локтей, колен и запястий. Минимальный набор.
Случаются ли конфликты с пешеходами или владельцами самокатов?
К счастью, со мной такого не происходило. Но те, кто часто бывает на Проспекте Октября, конечно, сообщают о проблемах. Связаны они в основном с самокатчиками.
Молодые любят погонять, но я уже прошел этот этап. Недавно случилось происшествие – парень разогнался, налетел на канализационный люк, подпрыгнул и упал. В итоге сломал лодыжку.
Российское законодательство как-то регулирует вопрос передвижения моноколес?
Насколько я знаю, планируется ввести ограничения. Возможно, будут требовать права, наличие шлема. Пока ездим по-старому. Сейчас по правилам ПДД мы приравнены к пешеходам.
Как быть новичку, который хочет встать на моноколесо?
Лично я научился за три дня – ходил в коридоре, держась за стены. Но лучше отрабатывать навык на открытом воздухе. Когда в первый раз ехал на работу, упал три или четыре раза. Было больно и стыдно перед окружающими. Но сам факт того, что я переборол страх выехать в город, очень помог мне в жизни – через некоторое время я получил повышение, почувствовал уверенность в своих силах.
Прохожие часто показывают пальцем на вас? Может, говорят что-то?
В Уфе люди более-менее привыкли к нестандартному транспорту. Или: в Уфе людей сложнее удивить. Живее всего реагируют либо дети, либо пьяные. Когда заезжаем в сельскую местность, дети подбегают, здороваются. Взрослые удивляются, как можно на этой штуке ездить по разбитым и ухабистым дорогам.
Был и курьезный случай. Подошла бабушка и спросила, какую группу инвалидности ей нужно получить, чтобы выдали такую «каталку».
Текст: Антон Сухарев
Фото: личный архив героя
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