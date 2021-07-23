Андрей Назаров: «Участие наших спортсменов в Олимпиаде – это уже победа и над собой, и над обстоятельствами»

В 2021 году на Олимпийские игры в Токио от Башкортостана полетели: фехтовальщик ​Тимур Сафин, чемпионка мира и Европы рапиристка Аделина Загидуллина, слаломистка Алсу Миназова и гребцы Александр Сергеев и Варвара Баранова.

«От всей души желаю успешного выступления нашим атлетам в Токио. Участие в них – уже победа и над собой, и над обстоятельствами.

К сожалению, наша команда едет без главных атрибутов – гимна и флага. Это, конечно, неправильная политизация деятельности олимпийского движения, но мы все знаем, что наши ребята будут выступать за нас, за нашу огромную страну. Думаю, это только подстегнет российских спортсменов доказать, что они лучшие!

Наша задача, как государственных менеджеров – создать условия развитию массового спорта и профессиональных спортсменов. А болельщиков – поддерживать наших атлетов! Уверен, у нас все получится!» – написал в соцсетях премьер-министр правительства республики Андрей Назаров.