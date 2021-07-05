В Уфе пройдет семейный праздник «Безумные гонки 2021»

«Безумные гонки» – это семейный забег по пересеченной местности с преодолением препятствий и выполнением спортивных испытаний: грязевые лужи, веревочный курс, испытания пожарной безопасности, рукотворные препятствия от мастеров-ремесленников.

Общая протяженность дистанции – четыре километра.

В этом году забег состоится первого августа, минимальный возраст участников – 14 лет при условии, что один из родителей бежит в той же команде.

Участники соберутся в пейнтбольном клубе «Рубикон» (Комарова, 1/1). Там можно будет оставить вещи, переодеться и принять душ. Для зрителей на мероприятии будут работать полевая кухня и фудкорты.

Участие платное и только по предварительной регистрации, также поддержать проект можно на этой платформе.

Команды по шесть человек будут формироваться из числа зарегистрировавшихся участников. Можно подать заявку целой командой.

Благотворительные взносы пойдут на содержание общественного центра «УЛЕЙ» и инклюзивных экомастерских «Особый круг», где бесплатно проходят социализацию и трудовую адаптацию люди с ментальной и сенсорной инвалидностью.

Для участия при себе нужно иметь копию сертификата о прививке от Covid-19 или справку об отрицательном ПЦР-тесте.