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Бой уфимца Венера Галиева возглавит турнир в Казани

45-летний боец смешанных единоборств из Уфы Венер Галиев по прозвищу «Башкир» выступит на первом турнире промоушена ACA в столице Татарстана.

  • instagram.com/Vener_Galiev

Шоу пройдет 11 июня в ледовом дворце «Татнефть Арена»,  Галиев встретится с 28-летним бразильцем Хендероном Батистой.

Венер Галиев в ММА выступает уже 17 лет, одержал 32 победу при 12 поражениях и отметился победами над такими бойцами, как Александр Шлеменко, Майрбек Тайсумов и Ахмед Алиев. Несмотря на то, что в последнее время у «Башкира» были проблемы из-за застарелых травм, он выиграл нокаутом три из четырех последних поединков.

Хендерсон Батиста в 2017-2018 годах проиграл подряд три боя топам промоушена, с тех пор в четырех поединках одержал три победы. За свою карьеру он одержал 15 побед при пяти поражениях.

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