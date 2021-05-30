Более двух тысяч уфимцев приняли участие в полумарафоне «ЗаБег»

30 мая по всей России прошел полумарафон «ЗаБег». Одновременно с Уфой старт был дан в 85 городах. Синхронный старт – особенность «ЗаБега», благодаря которой он вошел в книгу Рекордов Гиннесса как «полумарафон, объединивший самое большое количество городов одновременно».

По информации мэрии, в соревновании приняли участие более двух тысяч человек. Организаторы приготовили четыре трассы: полумарафон на 21,1 км, 10 км, 5 км и километровую дистанцию для детей, которую они бежали с родителями.

Все участники получили стартовый пакет с футболкой и сувенирами, а каждый, кто финишировал на выбранной дистанции, получил медаль.