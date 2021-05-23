Более 22 тыс. человек приняли участие в фестивале «День 1000 велосипедистов» в Уфе

Как сообщает мэрия города, в этом году его участниками стали 22 300 любителей велотранспорта. Маршрут протяженностью девять километров был проложен по центральным улицам Уфы – от остановки «Горсовет» до «Уфимского амфитеатра».

Перед стартом всем раздавали бесплатные маски: их надо было носить только до начала заезда. Ради фестиваля перекрывали улицы, так что колонна велосипедистов, растянувшаяся на пару километров, двигалась прямо по проезжей части проспекта Октября.

На финише участников ждали фестиваль еды «Аш Маркет», концерт с участием местных групп и различные мастер-классы, конкурсы, акции и распродажи.