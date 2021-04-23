Азалия Аминева из Башкортостана выиграла первенство мира по боксу

17-летняя спортсменка Азалия Аминева продолжает собирать медали крупных чемпионатов: на этот раз ей не нашлось равных на первенстве мира по боксу.
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instagram.com/azaalinka
Азалия Аминева живет и тренируется в городе Октябрьский, в финале первенства она встретилась с Мохинабону Абдуллаевой из Узбекистана и одержала уверенную победу.
Соревнования проходили в польском Кельце, и в полуфинале Азалия одолела польку Викторию Терезчак.
В ноябре 2020 года Азалия Аминева уже вошла в историю как первая в 21 веке представительница Башкортостана, выигравшая первенство Европы среди юниорок.
Тогда в ринге в Черногории встретились спортсмены из 22 стран, и представительнице России пришлось одержать на пути к золоту четыре победы (две из них – нокаутом). Также она является трехкратной победительницей первенства России и Мастером спорта.
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