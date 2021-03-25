Жителям Башкортостана будут возвращать деньги, потраченные на фитнес

Социальный вычет будет предоставляться с января 2022 года только на услуги организаций, включенных в соответствующий список Минспорта.

Этот список составят на основании данных, которые предоставят регионы. Также правительство определит перечень видов физкультурно-оздоровительных услуг и правила их оказания.

Для возврата денег надо будет предоставить копию договора и кассовый чек.

Деньги вернут в полном объеме, но общий объем налогового возврата со всех социальных вычетов не может превышать 120 тысяч рублей в год.

«Спортивный» вычет можно будет получить не только на себя, но и на детей.