В Уфе пройдет акция в поддержку борьбы с болезнью Паркинсона

Забег пройдет на дистанциях 10 километров (14+), пять километров (10+) и один километр (без ограничений по возрасту).

Сбор участников начнется в 10.00, до 11.30 будут выдавать стартовые номера. Открытие забега пройдет в 11.40.

12.00 – старт забега на дистанции пять и 10 километров;

13.30 – старт забега на дистанцию один километр;

13.45 – подведение итогов и награждение победителей;

14.30 – закрытие соревнований.

Участие платное, цена зависит от дистанции. Необходимо предоставить медицинскую справку. Регистрация проходит на сайте проекта, там же можно узнать подробности. Все участники получат памятные медали.

Цели акции:

– привлечь внимание к этой болезни. Только в Башкортостане 4 000 пациентов страдает от двигательных нарушений, а в стране официально зарегистрированных – 210 000 пациентов, но информации по-прежнему недостаточно;

– на собранные деньги будет проведена уникальная терапия фокусированным ультразвуком под контролем магнитно-резонансной томографии. Операцию проведут в Клинике Интеллектуальной Нейрохирургии международного медицинского центра имени В.С. Бузаева в Уфе.