В Уфе состоится традиционный Забег влюбленных

Забег состоится 14 февраля в Парке лесоводов Башкирии, начало – в 12.00. Место встречи – парковка со стороны улицы Сагита Агиша. Необходимо приехать заранее, чтобы успеть получить стартовый номер и сделать разминку (номера будут выдавать с 10.00).

Участие платное, зарегистрироваться можно на официальном сайте. Количество мест ограничено.

В 2021 году бегут следующие дистанции:

2,5 км – 400 рублей;

5 км – 500 рублей;

10 км – 1300 рублей;

21,1 км – 1400 рублей;

5 км в паре (эстафета) – 800 рублей;

10 км в паре (эстафета) – 2300 рублей;

21,1 км в паре (эстафета) – 2500 рублей.

Полумарафонцы и бегуны на 10 км получат медаль в виде сердца, остальным дарят фирменные браслеты. На всех дистанциях, кроме 2,5 км, есть электронный хронометраж, зачет среди пар и награждение.

Абсолютно все участники должны предъявить медицинскую справку-допуск на выбранную дистанцию, выданную не раньше 14 августа 2020 года.