Боец из Уфы Венер Галиев одержал победу, побывав в нокдауне (видео)

Шоу состоялось 18 декабря и транслировалось только на PPV (система платных трансляций), позже поединки были опубликованы на официальном YouTube-канале организации ACA.

Это седьмая победа Венера в 11 боях, проведенных за последние пять лет. Несмотря на солидный по меркам смешанных единоборств, особенно легкого веса, возраст, все победы в этой серии Галиев одержал досрочно – сдачей соперника или нокаутом.

Венер Галиев родился в Стерлитамаке, долгое время жил и тренировался в Уфе, работал в ДПС. В ММА выступает с 2004 года и провел 44 поединка, 32 из них выиграл. Также является двукратным чемпионом мира по самбо.