Боец из Уфы Венер Галиев одержал победу, побывав в нокдауне (видео)

На турнире ACA 116 45-летний уфимский ветеран ММА Венер «Башкир» Галиев встретился с 28-летним чеченским бойцом Адамом Алиевым.
Шоу состоялось 18 декабря и транслировалось только на PPV (система платных трансляций), позже поединки были опубликованы на официальном YouTube-канале организации ACA.
Это седьмая победа Венера в 11 боях, проведенных за последние пять лет. Несмотря на солидный по меркам смешанных единоборств, особенно легкого веса, возраст, все победы в этой серии Галиев одержал досрочно – сдачей соперника или нокаутом.
Венер Галиев родился в Стерлитамаке, долгое время жил и тренировался в Уфе, работал в ДПС. В ММА выступает с 2004 года и провел 44 поединка, 32 из них выиграл. Также является двукратным чемпионом мира по самбо.
Комментарии (0)
Авторизуйтесь
чтобы оставить комментарий.