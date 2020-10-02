Уфимский кинотеатр покажет трансляцию матча «Манчестер Юнайтед» – «Тоттенхэм»

Трансляция пройдет четвертого октября в кинотеатре объединенной сети «Синема Парк» в «Галерее ART» (Чернышевского, 75), начало – в 18.15.

Моуринью в матче против бывшего клуба – гарантия интересного футбола. Жозе еще не побеждал «Манчестер Юнайтед» в качестве тренера «Тоттенхэма»: в прошлом сезоне поражение и ничья.

У Жозе особенное отношение к назначению пенальти после матча с «Ньюкаслом», а с «МЮ» этому стоит уделить отдельное внимание.

Билеты можно приобрести на официальном сайте.