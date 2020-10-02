На этой неделе в Манчестере «Красные дьяволы» примут «Лилово-белых» в четвертом туре Английской Премьер-лиги. Команды показали некоторые проблемы и нестабильность в недавних играх, эксперты сходятся во мнении, что голы стоит ожидать с обеих сторон.
Уфимский кинотеатр покажет трансляцию матча «Манчестер Юнайтед» – «Тоттенхэм»
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premierleague.com
Трансляция пройдет четвертого октября в кинотеатре объединенной сети «Синема Парк» в «Галерее ART» (Чернышевского, 75), начало – в 18.15.
Моуринью в матче против бывшего клуба – гарантия интересного футбола. Жозе еще не побеждал «Манчестер Юнайтед» в качестве тренера «Тоттенхэма»: в прошлом сезоне поражение и ничья.
У Жозе особенное отношение к назначению пенальти после матча с «Ньюкаслом», а с «МЮ» этому стоит уделить отдельное внимание.
Билеты можно приобрести на официальном сайте.
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