Впервые за пять лет современной истории Казанского марафона забег пройдет осенью. Организаторы уверены, что осенняя погода создаст наиболее подходящие условия для улучшения личного рекорда каждого участника.
Футболист Алексей Смертин пробежит Казанский марафон
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instagram.com/smertinofficial
Марафон пройдет в Казани 11 октября, участники пробегут дистанции 3, 10, 21,1 и 42,2 километра по ровной трассе около основных достопримечательностей города: центрального стадиона, озера Кабан, Парка Тысячелетия и Казанского Кремля. Для маленьких атлетов традиционно планируется отдельный забег Timerkids на 600 метров и забег ползунков.
Участие платное. Все подробности – на официальном сайте. Каждый финишер получит стартовый пакет, уникальную медаль и подарки от партнеров.
Также сообщается, что к участию в марафоне присоединится известный российский футболист Алексей Смертин. Бывший капитан сборной России по футболу вместе с тысячами других участников со всей страны пробежит 42,2 километра по главным улицам Казани.
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