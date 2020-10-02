Футболист Алексей Смертин пробежит Казанский марафон

Марафон пройдет в Казани 11 октября, участники пробегут дистанции 3, 10, 21,1 и 42,2 километра по ровной трассе около основных достопримечательностей города: центрального стадиона, озера Кабан, Парка Тысячелетия и Казанского Кремля. Для маленьких атлетов традиционно планируется отдельный забег Timerkids на 600 метров и забег ползунков.

Участие платное. Все подробности – на официальном сайте. Каждый финишер получит стартовый пакет, уникальную медаль и подарки от партнеров.

Также сообщается, что к участию в марафоне присоединится известный российский футболист Алексей Смертин. Бывший капитан сборной России по футболу вместе с тысячами других участников со всей страны пробежит 42,2 километра по главным улицам Казани.