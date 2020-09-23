В Уфе отменили фестиваль «День 1000 велосипедистов»

Сообщение об этом опубликовано в группе «ВелоУфа» от имени председателя сообщества.

«В связи с эпидемиологической обстановкой, на фоне всего этого хаоса, в этом году мы вынуждены отменить всеми любимый фестиваль. Мы не можем рисковать здоровьем всех причастных лиц – участников, волонтеров, партнеров и организаторов.

Проведение события ради события опасно, так как может вызвать новую волну заражения. Такого сюжета "ВелоУфа" допустить не может. В данной ситуации были продуманы разные варианты развития, но что бы мы ни делали, все привело к тому, что главный велосипедный праздник Башкортостана необходимо отменить», – гласит объявление.