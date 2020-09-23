Организаторы крупнейшего фестиваля велосипедистов приняли решение отменить мероприятие в 2020 году из-за опасений, связанных с пандемией коронавируса.
В Уфе отменили фестиваль «День 1000 велосипедистов»
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vk.com/veloufa
Сообщение об этом опубликовано в группе «ВелоУфа» от имени председателя сообщества.
«В связи с эпидемиологической обстановкой, на фоне всего этого хаоса, в этом году мы вынуждены отменить всеми любимый фестиваль. Мы не можем рисковать здоровьем всех причастных лиц – участников, волонтеров, партнеров и организаторов.
Проведение события ради события опасно, так как может вызвать новую волну заражения. Такого сюжета "ВелоУфа" допустить не может. В данной ситуации были продуманы разные варианты развития, но что бы мы ни делали, все привело к тому, что главный велосипедный праздник Башкортостана необходимо отменить», – гласит объявление.
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