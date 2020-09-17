Уфимский кинотеатр покажет трансляцию матча «Челси» – «Ливерпуль»

Трансляция пройдет 20 сентября в кинотеатре объединенной сети «Синема Парк» в «Галерее ART» (Чернышевского, 75), начало – в 20.30.

Билеты обойдутся в 240-260 рублей, приобрести можно на официальном сайте.

В первом туре «Ливерпуль» приземлил «Лидс», получилось неплохо: ошибка ван Дейка (ого!), хет-трик Салаха, три гола в ворота Алиссона и ощущение, что сезон будет очень насыщенным.

Предыдущий матч «Ливерпуля» с «Челси» запомнился конфликтом двух тренеров. Кстати, тогда «Ливерпуль» тоже пропустил три гола, как и в первом туре, но победил.