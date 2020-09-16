Уфимская молодежь может обучаться единоборствам бесплатно

Как сообщает агентство «Башинформ», Российский союз боевых искусств и Минспорта России подписали соглашение о реализации проекта «Спорт – норма жизни».

По этому проекту юноши и девушки старше 16 лет смогут обучаться единоборствам бесплатно в одном из четырех залов Уфы. До декабря количество клубов, присоединившихся к программе, может увеличиться.

10 октября на стадионе «Динамо» пройдет Республиканский форум боевых искусств, в ноябре – «Евразийские студенческие игры боевых искусств», а в декабре – перенесенные с мая «Третьи открытые евразийские игры боевых искусств».