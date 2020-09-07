Как и ожидалось, массового старта на Уфимском международном марафоне в 2020 году не будет. Но ежегодный забег все равно состоится, и принять в нем участие может каждый желающий.
Шестой Уфимский международный марафон пройдет в новом формате
Для участия в забеге, вам необходимо:
– зарегистрироваться на официальном сайте;
– забрать стартовый пакет с футболкой участника в Уфе по адресу: улица Цюрупы, 7 с 12.00 до 20.00 11 сентября или с 10.00 до 18.00 12 сентября;
– пробежать выбранную дистанцию в любом удобном для себя месте 12 или 13 сентября, зафиксировав забег при помощи приложения на часах или телефоне.
Выдача медалей состоится 13 сентября с 9.00 до 14.00 на Набережной реки Белой в районе Амфитеатра, при получении надо будет предъявить стартовый номер и скриншот забега.
Участие в марафоне платное, цена зависит от дистанции. Количество мест ограничено, некоторые категории уже раскуплены.
Дистанции и цены
Каждый участник, помимо медали финишера, получит фирменную футболку и подарки от партнеров.
К забегу могут присоединиться участники со всего мира. После 13 сентября можно загрузить результат пробежки в личном кабинете, а трофеи организаторы вышлют по почте.
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