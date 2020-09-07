Шестой Уфимский международный марафон пройдет в новом формате

Для участия в забеге, вам необходимо:

– зарегистрироваться на официальном сайте;

– забрать стартовый пакет с футболкой участника в Уфе по адресу: улица Цюрупы, 7 с 12.00 до 20.00 11 сентября или с 10.00 до 18.00 12 сентября;

– пробежать выбранную дистанцию в любом удобном для себя месте 12 или 13 сентября, зафиксировав забег при помощи приложения на часах или телефоне.

Выдача медалей состоится 13 сентября с 9.00 до 14.00 на Набережной реки Белой в районе Амфитеатра, при получении надо будет предъявить стартовый номер и скриншот забега.

Участие в марафоне платное, цена зависит от дистанции. Количество мест ограничено, некоторые категории уже раскуплены.