Уфимцы проплыли марафонскую дистанцию, чтобы поддержать детей с инвалидностью

Kotlinrace – это российский марафонский заплыв, состоявшийся второго сентября. Расстояние между стартом и финишем по прямой составляет 25 километров. Температура воды – 14-20 градусов, в пути пловцы провели в среднем около восьми часов.

Уфимские пловцы Эдуард Будников, Александр Катаев, Камилла Гузина и Владимир Кутлуметов свой заплыв посвятили детям с ограниченными возможностями здоровья и Центру «Ломая барьеры», который заботиться о здоровье детей с инвалидностью и о качестве их жизни.

Цель команды – привлечь внимание общественности и собрать для Центра 250 тысяч рублей пожертвований. На сегодняшний день собрано 17 350 рублей. Поддержать поступок спортсменов можно на сайте sdelai.org.