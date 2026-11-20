Новая песня Thomas Mraz получила название «Перелетные птицы», и она о самом осеннем – о скоротечности времени.

«В последнее время все чаще задумываюсь о том, как многое в жизни меняется, и как нечасто мы успеваем это осознать. О людях, которые встречаются на нашем пути, о моментах, которые уже не повторить, и о нас самих, которые с годами становятся немного другими. Наверное, у каждого есть своя история, которая осталась где-то позади, но до сих пор отзывается внутри

Я вложил в эту песню много чувств и мыслей. И мне очень хочется, чтобы она нашла отклик и в вас», – анонсировал Алмас выпуск песни.

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