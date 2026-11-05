Группа AY YOLA выпустила песню «Нежность»

Песню «Нежность» написала на стихи Николая Добронравова и Сергея Гребенникова Александра Пахмутова и впервые исполнила Майя Кристалинская в декабре 1965 года.

«Особое отношение к песне было у Юрия Гагарина. Он стал одним из первых ее слушателей и нередко сам подпевал. После его гибели в 1968 году строки "Опустела без тебя Земля…" стали звучать особенно пронзительно, а сама песня для многих превратилась в своеобразный реквием по первому космонавту.

В этом году исполняется 65 лет со дня первого полета человека в космос и 60 лет с момента выхода "Нежности" на пластинке. К этим двум юбилеям мы вместе с ON Лейбл записали свою версию легендарной песни.

Для нас особенно ценно, что одной из первых нашу "Нежность" еще до официальной премьеры услышала сама Александра Николаевна Пахмутова: "В 1965 году в сборник 'Обнимая небо' вошла наша с Николаем Николаевичем песня 'Нежность'. Наши песни не всегда обретали любовь, с 'Нежностью' было именно так. Но сейчас, когда по прошествии очень многого времени ее поют, я вновь понимаю, что судьба песен, как и судьбы людей. Самое главное, песня 'Нежность' не про смерть, а про большую человеческую любовь, которой не страшно расставание".

Работая над своей версией, мы понимали, какая ответственность лежит на нас. Нам хотелось сохранить все, за что эту песню любят уже столько лет, и при этом привнести в нее наше звучание, соединив современные музыкальные элементы с башкирскими национальными инструментами», – говорится в анонсе от группы.

Послушать «Нежность» можно на всех площадках – ссылки тут.

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Фото на обложке: vk.ru/ayyola.music