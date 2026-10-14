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Музыка

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Концерт Егора Крида в Уфе отменен

Заслуженный артист Башкортостана Егор Крид не выступит в Уфе 21 октября на «Уфа-Арене». Об этом стало известно сегодня, за неделю до проведения шоу.

Фото: соцсети Егора Крида

Первым об этом сообщил сам Егор в соцсетях: отменены концерты не только в Уфе, но и в Астрахани и Нижнекамске.

По его словам, причина отмены – в том, что технические условия площадок в этих городах не позволяют показать программу целиком.

«Я сильно расстроен, так же, как и вы, а может, даже больше», – прокомментировал это известие Егор Крид.

Год назад Егор Крид дал концерт в Уфе, после которого глава республики Радий Хабиров провел с ним встречу и присвоил почетное звание «Заслуженный артист Республики Башкортостан».

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