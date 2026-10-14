Концерт Егора Крида в Уфе отменен

Первым об этом сообщил сам Егор в соцсетях: отменены концерты не только в Уфе, но и в Астрахани и Нижнекамске.

По его словам, причина отмены – в том, что технические условия площадок в этих городах не позволяют показать программу целиком.

«Я сильно расстроен, так же, как и вы, а может, даже больше», – прокомментировал это известие Егор Крид.

Год назад Егор Крид дал концерт в Уфе, после которого глава республики Радий Хабиров провел с ним встречу и присвоил почетное звание «Заслуженный артист Республики Башкортостан».