Группа Iowa выступит на бесплатном концерте в Уфе

Парк имени Ленина – один из старейших в Уфе, ему больше полутора веков. За два года его полностью преобразили.

На церемонии открытия гостей ждет большая праздничная программа: этно-шоу Zainetdin, выступят участники шоу «Голос» Ильдар Абдуллин и Назгуль Отузова, а также детские хоры и танцевальные коллективы.

Хедлайнером концерта будет белорусская поп-рок-группа Iowa.

Начало – в 19:00.

В самом парке обновили брусчатку, установили деревянные тропинки для пешеходов и беговые дорожки из резиновой крошки, камеры видеонаблюдения и систему капельного полива, заменили инженерные сети, электричество и водоснабжение, создали детскую площадку с батутами, а также инклюзивную зону для детей с особенностями здоровья, построили амфитеатр со сценой для городских праздников.

Фонтаны теперь работают со светом и звуком, а входную арку воссоздали по историческому оригиналу.

0+, вход свободный