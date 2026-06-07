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«Бонд с кнопкой» выиграли премию «МУЗ-ТВ 2026. Движение»

В Москве состоялась церемония вручения премии «МУЗ-ТВ 2026. Движение». В этом году номинировали две группы из Башкортостана – AY YOLA и «Бонд с кнопкой».

Фото: «МУЗ-ТВ»

Нефтекамскую группу «Бонд с кнопкой» выдвинули в номинациях «Прорыв года», «Лучшая группа» и «Лучшее лирическое видео».

В итоге их признали главным прорывом года. В этой категории «Бонд с кнопкой» обошла AY YOLA, Icegergert, Тима ищет свет, Анну Немченко, Tritia, Nemiga и Дмитрия Журавлева.

В номинации «Лучшее лирическое видео» победил Дима Билан с клипом на «Горький дождь».

AY YOLA остались без наград: лучшая группа – The Hatters, лучшая песня – Icegergert и Zivert – «Банк».

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