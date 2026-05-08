В Уфе пройдет концерт музыки Рейнгольда Глиэра

Концерт состоится 18 мая, начало – в 19:00.

Рейнгольд Глиэр известен своим уникальным стилем, сочетающим классические традиции с элементами романтизма и национальным колоритом. Красочные гармонии, яркая мелодика, глубокая эмоциональность и выразительность – все это делало его музыку актуальной и близкой многим.

Композитор писал во многих жанрах. Особое место в его творчестве занимали симфонические поэмы и вокальные циклы. Многие из произведений входят в концертный репертуар ведущих исполнителей мира.

Зрители услышат «Романс» для скрипки и фортепиано, «Балладу» и «Листки из альбома» для виолончели и фортепиано, а также фортепианные миниатюры. Прозвучат и романсы на стихи Джорджа Байрона, Федора Тютчева, поэтов Серебряного века –Ивана Бунина, Константина Бальмонта: «Падают капли печальные», «На цветах дрожат слезинки», «Проснись, дитя», «Ночь серебристая» и другие.

Исполнять их будут ведущие солисты: Лариса Ахметова, Эльвира Алькина, Эльвина Ахметханова, Екатерина Куликова, Алим Каюмов, Владимир Копытов, Любовь Буторина; Алексей Воронин (скрипка), Елена Макарова (виолончель).

Концертмейстер – Валентина Галинченко.

12+