Продолжая пользоваться сайтом, вы принимаете условия и даете согласие на обработку пользовательских данных и cookies

Подписаться на пуш-уведомления
18+
  • Развлечения
  • Музыка
  • News
Музыка

Поделиться:

Земфира* продолжает избавляться от собственности в России

Уроженка Уфы Земфира Рамазанова* покинула Россию в 2022 году и проживает во Франции, гастролирует преимущественно в странах с большой русской диаспорой.

Фото: соцсети певицы

Как сообщают СМИ, в начале ноября 2025 года Земфира* продала свой Mercedes C200 4matic, на котором ездила с 2016 по 2022 годы.

Новому покупателю немецкий седан достался примерно за 3,5 млн рублей.

У нее еще осталось нежилое помещение площадью 134 кв. м в Москве, где певица планировала открыть студию звукозаписи. Сейчас оно пустует. А двухкомнатную квартиру на Фрунзенской набережной Земфира* переписала на свою подругу Ренату Литвинову.

*внесена Минюстом РФ в список иноагентов

Комментарии (0)

Наши проекты

© ООО «Журналы и сайты «Фабрика контента “Точка Ру”» Все права защищены. Перепечатка материалов данного сайта возможна только с письменного разрешения.
При цитировании ссылка на www.sobaka.ru обязательна. Обратная связь: news@sobaka.ru

18+

Купить журнал:

Выберите свой город:
Ваш город
Уфа?
Выберите проект: