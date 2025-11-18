Земфира* продолжает избавляться от собственности в России

Как сообщают СМИ, в начале ноября 2025 года Земфира* продала свой Mercedes C200 4matic, на котором ездила с 2016 по 2022 годы.

Новому покупателю немецкий седан достался примерно за 3,5 млн рублей.

У нее еще осталось нежилое помещение площадью 134 кв. м в Москве, где певица планировала открыть студию звукозаписи. Сейчас оно пустует. А двухкомнатную квартиру на Фрунзенской набережной Земфира* переписала на свою подругу Ренату Литвинову.

*внесена Минюстом РФ в список иноагентов