Радий Хабиров присвоил Егору Криду звание заслуженного артиста Башкортостана

В ходе встречи глава региона присвоил Егору Криду почетное звание «Заслуженный артист Республики Башкортостан», подарил меховую шапку и поблагодарил за его творчество.

«Надеюсь, что этот подарок будет напоминать ему о нашем Башкортостане. Республике, которая всегда открыта для молодых талантов и тепло принимает тех, кто дарит позитивные эмоции.

Он действительно талантливый. Молодой. И самое главное – настоящий. Без фальши и в личности, и в творчестве. Договорились, что Егор будет частым гостем в нашей Уфе», – написал Радий Хабиров в соцсетях.

Фото: vk.com/radiyhabirov, glavarb.ru