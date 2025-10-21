Радий Хабиров присвоил Егору Криду звание заслуженного артиста Башкортостана

Вчера, 20 октября, глава республики Радий Хабиров встретился с российским музыкантом Егором Кридом, который приехал в Уфу с концертом.
В ходе встречи глава региона присвоил Егору Криду почетное звание «Заслуженный артист Республики Башкортостан», подарил меховую шапку и поблагодарил за его творчество.
«Надеюсь, что этот подарок будет напоминать ему о нашем Башкортостане. Республике, которая всегда открыта для молодых талантов и тепло принимает тех, кто дарит позитивные эмоции.
Он действительно талантливый. Молодой. И самое главное – настоящий. Без фальши и в личности, и в творчестве. Договорились, что Егор будет частым гостем в нашей Уфе», – написал Радий Хабиров в соцсетях.
Фото: vk.com/radiyhabirov, glavarb.ru
