«Бонд с кнопкой» выпустили альбом «Дом»

Нефтекамские инди-рокеры «Бонд с кнопкой» продолжают традицию ежегодного выпуска альбомов.

https://vk.com/bondband

Новый альбом получил название «Дом», в нем 12 треков, среди них – «Свои», «Камушки», «Любовь» и «Кухни», вышедшие ранее синглами.

Песни многократно перезаписывались на нескольких студиях. В записи приняли участие хор Florium и детский хор города Выкса под управлением Полины Будановой.

Послушать альбом можно в Spotify, Apple Music, iTunes, «Яндекс Музыке», VK Музыке, «Звуке», YouTube Music и «МТС Музыке» – ссылки тут.

