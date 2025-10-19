«Бонд с кнопкой» выпустили альбом «Дом»

Новый альбом получил название «Дом», в нем 12 треков, среди них – «Свои», «Камушки», «Любовь» и «Кухни», вышедшие ранее синглами.

Песни многократно перезаписывались на нескольких студиях. В записи приняли участие хор Florium и детский хор города Выкса под управлением Полины Будановой.

Послушать альбом можно в Spotify, Apple Music, iTunes, «Яндекс Музыке», VK Музыке, «Звуке», YouTube Music и «МТС Музыке» – ссылки тут.

18+