Музыка

AY YOLA выпустили дебютный альбом Ural Batyr

«Ural Batyr» – это 12 песен, каждая из которых звучит как отдельная глава великого башкирского эпоса «Урал-батыр».

Обложка: соцсети AY YOLA

AY YOLA настаивают на том, что альбом лучше слушать как историю – от первой до последней песни:

«Мы специально выстроили порядок треков так, чтобы вы могли шаг за шагом пройти путь Урал-Батыра. А в наушниках музыка раскрывается еще глубже, словно вы оказываетесь внутри легенды».

В альбоме 12 песен, он уже доступен в VK Музыке, а также «Яндекс Музыке», Spotify, «МТС Музыке», «Звуке» и iTunes – все ссылки тут.

AY YOLA: «Втроем мы – один живой организм: все сбалансировано, каждый вносит свою уникальную часть»

