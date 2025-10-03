AY YOLA выпустили дебютный альбом Ural Batyr

«Ural Batyr» – это 12 песен, каждая из которых звучит как отдельная глава великого башкирского эпоса «Урал-батыр».
AY YOLA настаивают на том, что альбом лучше слушать как историю – от первой до последней песни:
«Мы специально выстроили порядок треков так, чтобы вы могли шаг за шагом пройти путь Урал-Батыра. А в наушниках музыка раскрывается еще глубже, словно вы оказываетесь внутри легенды».
В альбоме 12 песен, он уже доступен в VK Музыке, а также «Яндекс Музыке», Spotify, «МТС Музыке», «Звуке» и iTunes – все ссылки тут.
AY YOLA: «Втроем мы – один живой организм: все сбалансировано, каждый вносит свою уникальную часть»
