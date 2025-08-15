Уфимская группа «Имай» выпустила сингл «Навстречу городам»

«Имай» – это коллаборация Максима Юхина, гитариста «Где Фантом?» (лауреаты премии «ТОП 30. Самые знаменитые люди Уфы» – 2025), и Аниты Гиззатуллиной, фронтвумен «О!нет».

«Навстречу городам» — первый трек с мини-альбома «Да или нет?», в который войдут архивные песни группы «Вскрытый потенциал». Композиции, не выпущенные в свое время, обретают новое звучание и контекст.

Послушать песню можно в «Яндендекс Музыке», VK Музыке, Spotify и Apple Music – ссылки тут.

12+