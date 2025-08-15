Продолжая пользоваться сайтом, вы принимаете условия и даете согласие на обработку пользовательских данных и cookies

18+
  • Развлечения
  • Музыка
  • News
Музыка

Поделиться:

Уфимская группа «Имай» выпустила сингл «Навстречу городам»

Инди-коллектив «Имай» был основан в 2018 году и изначально существовал под названием «Вскрытый потенциал».

vk.com/imayufa

«Имай» – это коллаборация Максима Юхина, гитариста «Где Фантом?» (лауреаты премии «ТОП 30. Самые знаменитые люди Уфы» – 2025), и Аниты Гиззатуллиной, фронтвумен «О!нет».

«Навстречу городам» — первый трек с мини-альбома «Да или нет?», в который войдут архивные песни группы «Вскрытый потенциал». Композиции, не выпущенные в свое время, обретают новое звучание и контекст.

Послушать песню можно в «Яндендекс Музыке», VK Музыке, Spotify и Apple Music – ссылки тут.

12+

Комментарии (0)

Наши проекты

© ООО «Журналы и сайты «Фабрика контента “Точка Ру”» Все права защищены. Перепечатка материалов данного сайта возможна только с письменного разрешения.
При цитировании ссылка на www.sobaka.ru обязательна. Обратная связь: news@sobaka.ru

18+

Купить журнал:

Выберите свой город:
Ваш город
Уфа?
Выберите проект: