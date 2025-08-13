В Уфе пройдет III фестиваль классической музыки «Романтика осени»

III Фестиваль классической музыки «Романтика осени» состоится 22-24 августа на Советской площади.

22 августа

Программа первого дня фестиваля, приуроченного к празднованию 80-летия Победы, составлена из песен военных лет, а солистами выступят заслуженный артист РФ, народный артист РБ Аскар Абдразаков, заслуженный артист РФ Василий Ладюк и заслуженная артистка Республики Беларусь Оксана Волкова. В концерте примут участие Госкапелла РБ имени Т. Сайфуллина и хор Башоперы.

23 августа

Гостям фестиваля будут представлены первый фортепианный концерт Петра Чайковского (солист – британский пианист Фредерик Кемпф) и «Ленинградская симфония» Дмитрия Шостаковича.

24 августа

Последний день фестиваля подарит слушателям «Половецкие пляски» из оперы «Князь Игорь» Александра Бородина, Вторую симфонию Сергея Рахманинова и Симфоническую поэму «Салават» Загира Исмагилова.

Дирижер фестиваля – народный артист РБ Дмитрий Крюков.