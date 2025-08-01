Вышел трек Obrazkobra – «Асфальт»

Уфимский музыкант Эмиль Хакимов, он же Obrazkobra, выпустил сингл «Асфальт» – для тех, кто ищет, что послушать за рулем.
Послушать трек можно в Apple Music, VK Музыке, Spotify, «Яндекс Музыке», iTunes, Deezer, «Звуке» и «МТС Музыке» – все ссылки тут.
«"Асфальт" – это трек про уличную культуру и философию автоспорта. Ночной город, запах жженой резины, прострелы из выхлопов – все смешалось с безудержной энергией и азартом.
Здесь мы говорим об улице, здесь мы ее начинаем, здесь мы ее чувствуем с каждого прогретого камня в асфальте», – говорится в пресс-релизе.
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