Вышел трек Obrazkobra – «Асфальт»

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«"Асфальт" – это трек про уличную культуру и философию автоспорта. Ночной город, запах жженой резины, прострелы из выхлопов – все смешалось с безудержной энергией и азартом.

Здесь мы говорим об улице, здесь мы ее начинаем, здесь мы ее чувствуем с каждого прогретого камня в асфальте», – говорится в пресс-релизе.

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