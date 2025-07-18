Продолжая пользоваться сайтом, вы принимаете условия и даете согласие на обработку пользовательских данных и cookies

18+
  • Развлечения
  • Музыка
  • News
Музыка

Поделиться:

Вышел фит Pizza и Леонида Агутина – «Наплевать на всех»

Выпуск совместной песни музыканты приурочили к празднику: они родились в один день – 16 июля.

vk.com/pizzamusic

Песню «Наплевать на всех» можно послушать в Spotify, «Яндекс Музыке», VK Музыке, iTunes, Apple Music, «Звуке» и «МТС Музыке» – ссылки тут.

«Как бы мог звучать фит Pizza и Леонида Агутина? Мы решили, что примерно так.

Когда я написал эту песню, еще в процессе, был сразу заметен явный оммаж творчеству Агутина. Я решил показать ему и, что удивительно, Леонид Николаевич ворвался – моментально! Не через месяц, как все (как и я к Джарахову), а прямо сразу написал слова на свой куплет и через пару дней его голос уже был записан», – рассказал лидер группы Pizza Сергей Приказчиков.

12+

Комментарии (0)

© ООО «Журналы и сайты «Фабрика контента “Точка Ру”» Все права защищены. Перепечатка материалов данного сайта возможна только с письменного разрешения.
При цитировании ссылка на www.sobaka.ru обязательна. Обратная связь: news@sobaka.ru

18+

Купить журнал:

Выберите свой город:
Ваш город
Уфа?
Выберите проект: