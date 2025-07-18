Вышел фит Pizza и Леонида Агутина – «Наплевать на всех»

Песню «Наплевать на всех» можно послушать в Spotify, «Яндекс Музыке», VK Музыке, iTunes, Apple Music, «Звуке» и «МТС Музыке» – ссылки тут.

«Как бы мог звучать фит Pizza и Леонида Агутина? Мы решили, что примерно так.

Когда я написал эту песню, еще в процессе, был сразу заметен явный оммаж творчеству Агутина. Я решил показать ему и, что удивительно, Леонид Николаевич ворвался – моментально! Не через месяц, как все (как и я к Джарахову), а прямо сразу написал слова на свой куплет и через пару дней его голос уже был записан», – рассказал лидер группы Pizza Сергей Приказчиков.

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