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Вышел клип на песню AY YOLA – Yola

AY YOLA – это трио уфимцев Руслан Шайхитдинов, его дочь Адель и Ринат Рамазанов, чьи треки вирусятся в соцсетях и обошли в чартах Shazam Леди Гагу и Бруно Марса.

Соцсети AY YOLA

На этот раз AY YOLA выпустили клип на песню Yola – посмотреть его можно на официальном YouTube-канале группы.

Этот клип снимал режиссер Баяр Барадиев из Забайкальского края, который работал и над прошлым клипом AY YOLA – на песню Homay, ставшую хитом. В новой его работе вы можете увидеть пейзажи Казахстана, Якутии и Башкортостана.

Yola – это первая песня группы, и в ней говорится о том, как важно для нас всех чтить традиции.

«Башкирские инструменты (курай, кубыз, саз, домбра) переплетаются с электронными ритмами, гитарными аранжировками и мощными битами, создавая атмосферу погружения в древние легенды», – говорится в анонсе клипа.

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