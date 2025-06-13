Вышел клип на песню AY YOLA – Yola

На этот раз AY YOLA выпустили клип на песню Yola – посмотреть его можно на официальном YouTube-канале группы.

Этот клип снимал режиссер Баяр Барадиев из Забайкальского края, который работал и над прошлым клипом AY YOLA – на песню Homay, ставшую хитом. В новой его работе вы можете увидеть пейзажи Казахстана, Якутии и Башкортостана.

Yola – это первая песня группы, и в ней говорится о том, как важно для нас всех чтить традиции.

«Башкирские инструменты (курай, кубыз, саз, домбра) переплетаются с электронными ритмами, гитарными аранжировками и мощными битами, создавая атмосферу погружения в древние легенды», – говорится в анонсе клипа.