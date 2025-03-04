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Никакого праздника: в 2025 году VK Fest в Уфе не будет

В 2024 году VK Fest впервые прошел в Уфе. Масштабный музыкальный фестиваль пополнил и без того немаленький список юбилейных мероприятий.

Фото: vk.com/fest_ufa

Фото: vk.com/fest_ufa

Организаторы обнародовали географию фестиваля  на 2025 год – и Уфы в списке, увы, не оказалось.

В этом году фестиваль впервые состоится в Челябинске 14 июня и в Казани 29 июня, а также в Сириусе (Сочи) 21 июня, Санкт-Петербурге пятого-шестого июля и Москве 19-20 июля.

Обещают мастер-классы, лектории, встречи со звездами и, конечно, очень много музыки.

Отказ от возвращения в Уфу связан, вероятно, с тем, что билеты на первый фестиваль, по нашей информации, продавались не особо хорошо. И это объяснимо: в прошлом году в городе параллельно проходило очень много бесплатных мероприятий и концертов, поэтому жители раскошеливались неохотно.

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