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Вышел трек Obrazkobra – «1994»

«У меня так мало времени, я вечно заспанный»: в эту пасмурную пятницу все мы – немного Obrazkobra.

band.link/longroad_1994

band.link/longroad_1994

Уфимский музыкант Эмиль Хакимов, он же Obrazkobra, выпустил сингл «1994» – послушать его можно в Apple Music, «VK Музыке», Spotify, «Яндекс Музыке», iTunes и «МТС Музыке», все ссылки тут.

«Жизнеутверждающий и сильный, проносящийся слайдами прожитых лет и обретенного опыта трек описывает тернистый жизненный путь главного героя.

"1994" – это рефлексия от рождения до сегодняшнего дня, обернутая в меланхоличный инструментал с чувственным фортепиано. Хорошо отточенные куплеты и пробирающий припев с хором».

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