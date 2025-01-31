Вышел трек Obrazkobra – «1994»

Уфимский музыкант Эмиль Хакимов, он же Obrazkobra, выпустил сингл «1994» – послушать его можно в Apple Music, «VK Музыке», Spotify, «Яндекс Музыке», iTunes и «МТС Музыке», все ссылки тут.

«Жизнеутверждающий и сильный, проносящийся слайдами прожитых лет и обретенного опыта трек описывает тернистый жизненный путь главного героя.

"1994" – это рефлексия от рождения до сегодняшнего дня, обернутая в меланхоличный инструментал с чувственным фортепиано. Хорошо отточенные куплеты и пробирающий припев с хором».

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