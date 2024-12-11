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Ильдар Абдразаков возглавил Севастопольский театр оперы и балета

Уфимец Ильдар Абдразаков – заслуженный артист РФ, лауреат национальной театральной премии «Золотая маска» и двух премий «Грэмми».

Фото опубликовала в соцсетях Ольга Любимова

Фото опубликовала в соцсетях Ольга Любимова

Сегодня, 11 декабря, министр культуры РФ Ольга Любимова сообщила о том, что Абдразаков назначен руководителем Севастопольского государственного театра оперы и балета.

Уфимец считается одним из лучших басов мира, выступал со всеми значимыми оркестрами и сотрудничал с известнейшими дирижерами. Входит в Совет при президенте РФ по культуре и искусству

До недавнего времени Абдразаков исполнял ведущую партию в опере Мусоргского «Борис Годунов» в миланском театре «Ла Скала», но из-за геополитической обстановки «Ла Скала», как и «Метрополитен-опера» и «Сан-Карло», прекратил сотрудничество с ним.

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