Ильдар Абдразаков возглавил Севастопольский театр оперы и балета

Сегодня, 11 декабря, министр культуры РФ Ольга Любимова сообщила о том, что Абдразаков назначен руководителем Севастопольского государственного театра оперы и балета.

Уфимец считается одним из лучших басов мира, выступал со всеми значимыми оркестрами и сотрудничал с известнейшими дирижерами. Входит в Совет при президенте РФ по культуре и искусству

До недавнего времени Абдразаков исполнял ведущую партию в опере Мусоргского «Борис Годунов» в миланском театре «Ла Скала», но из-за геополитической обстановки «Ла Скала», как и «Метрополитен-опера» и «Сан-Карло», прекратил сотрудничество с ним.