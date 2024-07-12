Glebasta Spal выпустил трек Newest School

Glebasta Spal продолжает музыкальные опыты: суть очередного эксперимента – в том, чтобы назвать «Новейшей школой» трек с вайбом 2017-го.
Обложка: соцсети Glebasta Spal
Трек Newest School уже доступен в Apple Music, Spotify, «Яндекс Музыке», «VK Музыке» и Deezer, все ссылки тут.
Это сингл с альбома Glebasta Spal – Trap Map, который выйдет в скором времени. Известно, что в нем будет семь треков.
«Вообще, ближайшие дропы – важная для меня работа, можно, сказать, труд, если допустить параллели с публицистикой, и по содержанию и по вайбосу доставляет, вчера переслушивал и сам кайфанул», – пишет Glebasta о будущем релизе.
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