Inst Rinna и Babekrisbabe выступят на молодежном фестивале в Уфе

Мероприятие стартует в 17.00. В программе: молодежный стенд-ап, граффити-фестиваль, фиджитал турнир, конкурс молодежного бариста, площадка K-pop и косплей, детские мастер-классы, программы для детей и молодых семей.

Так как этот год объявлен Годом семьи, большой упор будет сделан именно на детскую аудиторию.

0+, вход свободный

В 18.00 начнется опен-эйр от клуба «Мечты». Хедлайнерами вечера станут: Inst Rinna, Babekrisbabe, Lesha Mironov, Sunshine & Vostorg, Вита Самурай и Zainetdin.

16+, вход свободный