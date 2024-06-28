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Музыка

Inst Rinna и Babekrisbabe выступят на молодежном фестивале в Уфе

Республиканский фестиваль, посвященный Дню молодежи, состоится на набережной реки Белой в эти выходные.

vk.com/inst_rinnaaaa

vk.com/inst_rinnaaaa

Мероприятие стартует в 17.00. В программе: молодежный стенд-ап, граффити-фестиваль, фиджитал турнир, конкурс молодежного бариста, площадка K-pop и косплей, детские мастер-классы, программы для детей и молодых семей.

Так как этот год объявлен Годом семьи, большой упор будет сделан именно на детскую аудиторию.

0+, вход свободный

В 18.00 начнется опен-эйр от клуба «Мечты». Хедлайнерами вечера станут: Inst Rinna, Babekrisbabe, Lesha Mironov, Sunshine & Vostorg, Вита Самурай и Zainetdin.

16+, вход свободный

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