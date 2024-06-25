18+
  • Развлечения
  • Музыка
  • News
Музыка

Флешмоб «Рок-оркестр» в Уфе перенесен на неопределенный срок

Большой ивент для поклонников музыки должен был состояться в эти выходные. Мэрия Уфы сообщила о переносе мероприятия.

vk.com/rock.orchestra

vk.com/rock.orchestra

«Капризы погоды, к сожалению, диктуют свои правила. Свой характер она нам показала уже в прошлую субботу и может привести к возможному ремонту дорогостоящих инструментов. Известно, что на сегодня уже зарегистрировались более 100 участников. Всех будем рады принять на радушном Кашкадане. О предстоящем мероприятии сообщим заранее», – говорится в сообщении администрации города.

«Рок-оркестр» – это ежегодный ивент в парке «Кашкадан»: музыканты со всего города собираются, чтобы синхронно исполнить несколько песен.

Принять участие могут все, кто умеет играть на гитаре, барабанах или других инструментах.

В этом году собирались исполнить четыре песни: «It's my life» (Bon Jovi), «Ту-лу-ла» (Юлия Чичерина), «Уфтанма» (Элвин Грей) и «Мое сердце» («Сплин»).

Комментарии (0)

© ООО «Журналы и сайты «Фабрика контента “Точка Ру”» Все права защищены. Перепечатка материалов данного сайта возможна только с письменного разрешения.
При цитировании ссылка на www.sobaka.ru обязательна. Обратная связь: news@sobaka.ru

18+

Купить журнал:

Выберите свой город:
Ваш город
Уфа?
Выберите проект: