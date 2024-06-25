Флешмоб «Рок-оркестр» в Уфе перенесен на неопределенный срок

«Капризы погоды, к сожалению, диктуют свои правила. Свой характер она нам показала уже в прошлую субботу и может привести к возможному ремонту дорогостоящих инструментов. Известно, что на сегодня уже зарегистрировались более 100 участников. Всех будем рады принять на радушном Кашкадане. О предстоящем мероприятии сообщим заранее», – говорится в сообщении администрации города.

«Рок-оркестр» – это ежегодный ивент в парке «Кашкадан»: музыканты со всего города собираются, чтобы синхронно исполнить несколько песен.

Принять участие могут все, кто умеет играть на гитаре, барабанах или других инструментах.

В этом году собирались исполнить четыре песни: «It's my life» (Bon Jovi), «Ту-лу-ла» (Юлия Чичерина), «Уфтанма» (Элвин Грей) и «Мое сердце» («Сплин»).