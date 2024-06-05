«Лауд», «Моя Мишель» и Thomas Mraz выступят на бесплатном фестивале в Уфе

Торговый центр «Мега Уфа» и мэрия готовят подарок для жителей города: масштабный фестиваль День молодежи.
Фото: соцсети «Лауд»
Фестиваль пройдет в субботу, 29 июня, на площадке перед ТЦ «Мега Уфа» (Рубежная, 174).
Хедлайнерами в этом году будут: «Лауд», «Моя Мишель», Thomas Mraz и Сюзанна.
Также выступят: Turbosh, «о!нет», Kvadrat, Solarstation и Juice Band.
На фестивале будут локальные гастроэнтузиасты, маркет «Давай дружить», Mega Dance Fest, скейт-фест, гостеприимная зона «Стерлитамакские традиции» и множество других активностей.
Начало – в 15.00.
6+, вход свободный
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