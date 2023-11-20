Нейросеть озвучила Уфу на музыкальной карте России

Нейросеть Сколтеха создала музыку крупнейших городов на основе:

– данных о качестве жизни в них (по базе ВЭБ.РФ);

– историй композиторов и их произведений (по базе Музея музыки).

Послушать, как звучит Уфа, вы можете, выбрав ее на музыкальной карте.

«Уфа – город дебютов. Именно здесь впервые на сцену в составе хора вышел 17-летний Федор Шаляпин. В Уфе прошло детство Рудольфа Нуриева и появилась его любовь к балету. А в 1980 году здесь образовалась одна из самых известных советских и российских рок-групп – "ДДТ".

Современные музыканты из Уфы регулярно выпускают новинки, вдохновленные местной культурой, к примеру проект Uzoritsa. Его история продолжается уже 35 лет. Нынешний состав группы собрал традиционные русские и башкирские напевы и переосмыслил их, добавив актуального электронного звучания», – говорится в описании.