В Уфе пройдет международный джазовый фестиваль «Осенний Jam»

Фестиваль пройдет 10-11 ноября. Инструментальный фундамент – «визитка» башкирского джаза, лауреат многих международных проектов, «Биг-бэнд БГФ» под управлением Олега Касимова.

10 ноября, 19.00

На открытии фестиваля выступит молодая, но уже известная певица София Ацбеха Негга.

Участница проекта «Большой Джаз» и победительница многих конкурсов, в том числе «Триумф Джаза» и «Music Parking – 2015», София выступает на концертных площадках мирового уровня и сотрудничает с музыкантами такой величины, как Игорь Бутман, Денис Мацуев, Даниил Крамер, Мариам Мерабова, Светлана Безродная и «Вивальди-оркестр».

11 ноября, 18.00

Выступит мультиинструменталист, композитор и вокалист

Жоандер Сантос.

В 2021 году музыкант стал участником нашего брендового джазового фестиваля «Розовая пантера», заворожив уфимскую публику зажигательными ритмами самбы и проникновенной лиричностью босса-новы.

Жоандер окончил консерваторию Карлос-де-Кампос, которая считается лучшей в Латинской Америке, это самый ревностный последователь Антонио Карлоса Жобима и Жуана Жилберту, Винисиуса де Мораэса и Джава, которые более полувека назад открыли миру романтичный латиноамериканский джаз. Помимо известных композиций классиков бразильского джаза, в репертуаре артиста песни современных композиторов и оригинальные авторские сочинения.

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