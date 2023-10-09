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Музыка

Концерты Юрия Шевчука отменяют из-за инфаркта

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В рамках осеннего тура группа «ДДТ» должна была выступить 23 октября в Белграде, 25 октября в Лимассоле и 28 октября в Тель-Авиве.

Фото: Dima Strots

Ранее стало известно, что концерт «ДДТ» в Израиле переносится по решению Юрия Шевчука после обострения конфликта с Палестиной.

«Глубоко соболезнуем всем невинным жертвам тех ужасных событий, которые разворачиваются в данный момент на Земле Обетованной. Вместе с вами молимся за скорейшее прекращение кровопролитья и наступление мира», – говорится во вчерашнем сообщении группы.

Сегодня, девятого октября, стала известна еще одна предполагаемая причина переноса выступлений: как сообщает издание Baza, в сентябре Юрий Шевчук перенес инфаркт миокарда, в связи с чем концерты пройдут не раньше начала 2024 года.

Сейчас музыкант проходит обязательный курс реабилитации, который продлится до середины декабря.

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