«Волки в тире»: что известно о следующем альбоме Юрия Шевчука?

1. Это будет совместный альбом Юрия Шевчука и Дмитрия Емельянова.

2. В него войдут девять композиций, записанных в 2022-2023 годах.

3. Два трека из этого альбома – «Родина, вернись домой» и «Похороны войны» – уже представлены на всех цифровых платформах и в клипах.

4. Приглашенные музыканты: Dan Bailey, Алена Романова, Манижа, Тема Мамай, Антон Вишняков, за сведение и мастеринг отвечает Dennis Keil.

5. По словам Шевчука, «группа "ДДТ" находится в добром здравии», просто иногда ему хочется «другого звука, свежих интонаций».

6. Легендарный музыкант надеется, что им удалось вернуться к ламповому звуку 70-х, «к временам рассвета настоящей рок-музыки».

7. В оформлении альбома использована графика Яана Таммсаара, за дизайн отвечают сам Шевчук и Дмитрий Сыроватский.

8. Релиз состоится 12 июля, тираж ограничен. Планируется выпуск винила и CD (по 1000 шт), а также аудиокассет (100 шт).

9. Предзаказ доступен на платформе Planeta.ru. Цифровая копия обойдется в 500 рублей, пластинка – от пяти тыс. рублей, CD – от двух тыс. рублей, кассета – от полутора тыс. рублей. С автографами дороже.

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