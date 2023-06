В Уфе состоятся ночной забег и фестиваль «Рок-оркестр»

Завтра, 30 июня в парке «Кашкадан» состоится музыкальный фестиваль «Рок-оркестр»: выступят группы Twins Kovl, «Гранула» и «Оркестр бишбармак».

В рамках фестиваля пройдет флешмоб музыкантов: все могут прийти со своими инструментами, чтобы синхронно сыграть «Районы-кварталы», «Владивосток 2000» и We will rock you.

16.00 – сбор, подключение;

17.00 – прогон рок-оркестра;

18.00 – выступление группы Twins Kovl;

18.45 – выступление группы «Гранула;

19.30 – флешмоб;

20.00 – выступление группы «Оркестр бишбармак».

6+, вход свободный