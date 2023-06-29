В Уфе состоятся ночной забег и фестиваль «Рок-оркестр»

Также восьмого июля в Уфе впервые состоится ночной забег «Артерия». Его маршрут пройдет по проспекту Октября, ожидается порядка 1500 профессионалов и любителей бега.

Забег стартует в 22.30 от площади перед многофункциональным центром «Артерия» (Проспект Октября, 67/2), участники пробегут пять или 10 км по главной улице Уфы.

Участие платное, каждому финишеру выдадут медаль. Зарегистрироваться можно тут.

Стартовые пакеты можно будет получить седьмого июля с 17.00 до 20.00, в этот же день пройдет показ художественного фильма в МЦ «Артерия».

Во время забега на всех светофорах по дистанции будет гореть зеленый свет, улицу перекроют.

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