Группы «Корни» и «Фабрика» выступят 12 июня в Уфе

Стали известны подробности концертной программы «Уфа – любимый город!», посвященной Дню России, 449-летию основания города Уфы и 269-летию со дня рождения Салавата Юлаева.
vk.com/fabrikaband
Главный концерт пройдет на площади имени Ленина (остановка «Горсовет»).
С 15.00 до 17.00:
– уфимский ансамбль песни и танца «Мирас»;
– народные артисты Башкортостана Алмас Гафаров и Рамиль Ихсанов (группа «Ант»);
– заслуженная артистка республики Фирзина Абдуллина;
– театр эстрадного танца «Звездный час»;
– ансамбль бального танца «Феникс»;
– хореографический ансамбль «Веселинка»;
– студия эстрадного танца «Place Dance»;
– хореографическая студия «Серпантин»;
– ансамбль эстрадного бального танца «Фаворит»;
– хореографическая студия «Дустар».
С 18.00:
– народный театр «Волшебная рампа»;
– вокально-хоровой ансамбль «Вдохновение»;
– вокальная студия «Бахет»;
– ансамбли народного танца «Сварог» и «Идель»;
– ритм-балет «Эксклюзив»;
– вокальная студия «Хыял».
С 18.40:
– ансамбль бального танца «Артис»;
– вокальный ансамбль «Свободный стиль»;
– театр танца «Виктория»;
– коллектив шоу-балета «Модус»;
– артистки Амина Латыпова и Карина Хасанова.
С 19.20:
– хореографический ансамбль «Подснежник»;
– хореографический ансамбль «Сармат»;
– лауреаты всероссийских фестивалей и конкурсов Дмитрий Тарасов и Вероника Кострова.
С 20.00:
– певцы башкирской и татарской эстрады Алмаз и Айдар Юнусовы;
– Елена Гусарова, Идель Нургалин, Залия Бахтиева;
– группа Via Chappa;
– оркестр «БишБармак».
С 21.30:
– хедлайнеры праздничного вечера – группы «Корни» и «Фабрика».
23.00
– праздничный фейерверк.
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