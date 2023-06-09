18+
  • Развлечения
  • Музыка
  • News
Музыка

Группы «Корни» и «Фабрика» выступят 12 июня в Уфе

Поделиться:

Стали известны подробности концертной программы «Уфа – любимый город!», посвященной Дню России, 449-летию основания города Уфы и 269-летию со дня рождения Салавата Юлаева.

vk.com/fabrikaband

Главный концерт пройдет на площади имени Ленина (остановка «Горсовет»).

С 15.00 до 17.00:

– уфимский ансамбль песни и танца «Мирас»;

– народные артисты Башкортостана Алмас Гафаров и Рамиль Ихсанов (группа «Ант»);

– заслуженная артистка республики Фирзина Абдуллина;

– театр эстрадного танца «Звездный час»;

– ансамбль бального танца «Феникс»;

– хореографический ансамбль «Веселинка»;

– студия эстрадного танца «Place Dance»;

– хореографическая студия «Серпантин»;

– ансамбль эстрадного бального танца «Фаворит»;

– хореографическая студия «Дустар».

С 18.00:

– народный театр «Волшебная рампа»;

– вокально-хоровой ансамбль «Вдохновение»;

– вокальная студия «Бахет»;

– ансамбли народного танца «Сварог» и «Идель»;

– ритм-балет «Эксклюзив»;

– вокальная студия «Хыял».

С 18.40:

– ансамбль бального танца «Артис»;

– вокальный ансамбль «Свободный стиль»;

– театр танца «Виктория»;

– коллектив шоу-балета «Модус»;

– артистки Амина Латыпова и Карина Хасанова.

С 19.20:

– хореографический ансамбль «Подснежник»;

– хореографический ансамбль «Сармат»;

– лауреаты всероссийских фестивалей и конкурсов Дмитрий Тарасов и Вероника Кострова.

С 20.00:

– певцы башкирской и татарской эстрады Алмаз и Айдар Юнусовы;

– Елена Гусарова, Идель Нургалин, Залия Бахтиева;

– группа Via Chappa;

– оркестр «БишБармак».

С 21.30:

– хедлайнеры праздничного вечера – группы «Корни» и «Фабрика».

23.00

– праздничный фейерверк.

0+, вход свободный

Комментарии (0)

© ООО «Журналы и сайты «Фабрика контента “Точка Ру”» Все права защищены. Перепечатка материалов данного сайта возможна только с письменного разрешения редакции.
При цитировании ссылка на www.sobaka.ru обязательна. Обратная связь с on-line редакцией: news@sobaka.ru

18+

Купить журнал:

Выберите свой город:
Ваш город
Уфа?
Выберите проект: